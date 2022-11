Kinderen gezocht voor Lucia Kinderkoor

SNEEK - In Zweden is het al eeuwen traditie dat op 13 december kinderen in witte kleding en een rode sjerp met kaarsjes op hun hoofd hun ouders gaan wekken en eten brengen begeleid met Lucia liedjes. Deze liedjes zijn net zo bekend als sinterklaas- of kerstliedjes in Nederland, iedere Zweed kan ze meezingen. Ook is het traditie dat elk dorp voor het jaarlijkse concert een eigen ‘Lucia’ kiest, die draagt een kroon met (échte) kaarsjes op het hoofd.

Dirigent Gerard van Beijeren bracht deze traditie vorig jaar naar Sneek en liet Peter Sijbenga zes liedjes in het Fries vertalen om door het Lucia kinderkoor samen met het koor van de Martini Koorschool Sneek en professionele musici uit te laten voeren. Helaas kon het concert vanwege een lockdown niet doorgaan, maar er is wel een prachtige opname gemaakt. Deze is te zien op www.kinderkoorsneek.nl.

De kinderen waren zo enthousiast dat ze dit jaar weer allemaal meedoen en deze keer gaan we voor een live uitvoering op 13 december om 19:00u. We zoeken wel nog veel meer enthousiaste kinderen die mee willen zingen! Gerard leidt de kinderkoorrepetities vanaf november op maandagmiddag van 17:00u tot 17:45 in het Martinushuis (2e verdieping, ingang Harinxmakade 12).

Dus ben je tussen de 8 en 12 jaar, of net iets ouder? Kom dan lekker zingen met je vrienden en vriendinnen, iedereen mag meedoen en deelname is gratis. Het wordt een ervaring om nooit te vergeten! De liedjes zijn allemaal al ingezongen, zodat je ook thuis lekker kunt oefenen met zingen. Aanmelden mag via dirigent@mjks.nl of kom aanstaande maandagmiddag langs!