Kinderen en ouders vermaken zich op Starteiland

SNEEK - De laatste dag van september en de eerste dag van oktober was het Starteiland het toneel voor de zeiljeugd uit Noord Nederland in de slotwedstrijd van de Combi Noord. Met als uitvalsbasis het KWS-trainingscentrum De Roerkoning waar het een komen en gaan was van ouders met kinderen.

De organisatie op het water en op de wal was een mooie samenwerking tussen de vrijwilligers van de KWS, vrijwilligers van Jeugd Wedstrijd Zeilen en ouders van de jeugdzeilers. Er werden acht races onder hele mooie omstandigheden gevaren: zon, wind, een paar spetters, weer zoals dat past op de rand van zomer en herfst.

Combi Noord

De jeugdzeilers werden ook begeleid door een trainer op het water waardoor het materiaal wat aanwezig was ook allemaal ingezet kon worden. De Combi Noord is een wedstrijdreeks op verschillende noordelijke meren. De jeugd krijgt de kans met andere meren, met andere zeilers en met andere niveaus kennis te maken, hetgeen een prikkel kan zijn om hogerop te willen maar ook om te blijven zeilen.

De Combi Noordwedstrijden werden voor Corona bezocht door 100 zeilers of meer. Veel kinderen zijn tijdens Corona gestopt met sporten en dus ook zeilen. Dit seizoen was het jaar van het herstel. Er werd niet alleen op zeilen ingezet, ook op gezelligheid. Op zaterdag na de wedstrijden konden de zeilers en de ouders elkaar ook nog even spreken op de Aftersail. Verhalen konden uitgewisseld worden onder het genot van een hapje en een drankje.

Verdubbeling aantal deelnemers

Zaterdag zeilden 50 kinderen op twee banen. Dit aantal zeilers was al een dikke verdubbeling van de deelname in vergelijking me voorgaande jaren. De gevorderde zeilers op de grote baan. Met voor de snellere boten de Ilca en de Flitsen een baan die wat langer was en voor de Optimisten in een groep die een wat kortere baan voeren zodat de wedstrijden ongeveer even lang waren.

Tussen de wedstrijden door werden de kinderen verwend met een warme snack en konden daarnaast hun eigen boterhammen nog opeten. Om daarna weer met aangevulde energie via het springkussen het water weer op te gaan voor de volgende races.

CWO Kinderen

Op zaterdag was er minder wind dan op zondag. En op zondag minder zon dan op zaterdag. Zondag hadden we nog een mooie aanvulling van de jongste jeugd van de KWS vanuit de CWO lessen. Ze mochten als afsluiting meedoen met de beginnende zeilers die via Jeugd Wedstrijd Zeilen al in het circuit zaten. Zo konden ze ook nieuwe kinderen leren kennen en kennis uitwisselen.

De meest gevorderde CWO kinderen konden ook mee varen op het beginnersbaantje waar ook in wedstrijd vorm werd gevaren. Alle kinderen gingen naar huis met een goodie bag omdat ze allemaal winnaars waren.