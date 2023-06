Kinderen bedenken nieuwe straatnamen: Windkracht, Waterkracht, Zonnestraal en De Aarde

Geen gemakkelijke keuze voor Súdwest-Fryslân. Straatnamen als De Waterglijbaan, Snitersmarstrjitte, de Zeekristal en de Wetterdyk zijn het net niet geworden. De vier straatnamen die wel gekozen zijn passen goed bij elkaar en hebben allemaal te maken met duurzaamheid. Windkracht is bedacht door Maren Bouma (11 jaar). Waterkracht door Koen van Blanken (11 jaar) & Tijn de Haan (10 jaar). Zonnestraal is bedacht door Femke van der Zwan (10 jaar) en De Aarde is bedacht door Jolijn Bos (9 jaar).

De winnaars mogen hun eigen straatnaambord plaatsen

Wethouder Rietman maakte vandaag live op radio Omrop Fryslân de winnaars bekend. Zij ontvangen binnenkort een klein straatnaambordje met hun eigen bedachte straatnaam. Later worden ze door Súdwest-Fryslân uitgenodigd om te helpen met het plaatsen van het echte straatnaambord.

Wethouder Michel Rietman kijkt tevreden terug op de actie om kinderen te vragen om straatnamen te bedenken: “Ik heb veel goede berichten gekregen van deze aanpak. Het is een laagdrempelige manier om kinderen te betrekken bij de ontwikkeling van hun eigen leefomgeving. En het is heerlijk verfrissend om de ideeën van de kinderen voorbij te zien komen.”.

Bouw woningen begin 2024 van start

De straatnamen worden gebruikt voor nieuwbouwwijk Harinxmaland aan de noordkant van Sneek. In deze wijk moeten in totaal 160 nieuwe woningen komen. Súdwest-Fryslân verwacht begin 2024 te kunnen starten met de eerste 80 woningen.