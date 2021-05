Kinderconferentie: wat vinden kinderen uit gemeente Súdwest-Fryslân belangrijk?

SUDWEST - Op vrijdag 2 juli 2021 vindt de tweede Kinderconferentie plaats in gemeente Súdwest-Fryslân. Ruim 20 klassen (groep 7/8) van diverse basisscholen uit de gemeente werken op dit moment met een lesprogramma aan 4 thema’s waarover zij advies gaan geven tijdens de conferentie. Eén van de thema’s is: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen fijn en veilig kunnen spelen bij onze speelplekken? De adviezen presenteren de kinderen aan de burgemeester, wethouders, raadsleden, ambtenaren en andere betrokkenen.

“Als gemeente Súdwest-Fryslân vinden wij het belangrijk om met kinderen in gesprek te gaan over onderwerpen waaraan de gemeente volgens hen meer aandacht moet geven. Hiervoor organiseren we een speciale kinderconferentie op 2 juli 2021. Wij realiseren ons dat het coronavirus ervoor zorgt dat het voor scholen ingewikkelde tijden zijn. Toch vinden we het juist nu extra belangrijk om goed naar kinderen te luisteren. Om de kinderconferentie mogelijk te maken hebben we daarom verschillende manieren bedacht waarop de kinderen kunnen meedenken op 2 juli “ aldus wethouder Mark de Man.

De conferentie wordt georganiseerd door de gemeente Súdwest-Fryslân in samenwerking met Stichting de Kleine Ambassade uit Schiedam.