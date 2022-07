Kinderburgemeester lanceert archiefwebsite voor basisschoolleerlingen: ‘Tijdreis door Súdwest-Fryslân’

IJLST- De kinderburgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân startte op woensdag 6 juli met een druk op de knop een website waarop kinderen meer kunnen leren over de geschiedenis van de gemeente. De site met de titel ‘Tijdreis door Súdwest-Fryslân’ is ontwikkeld door Geschiedenisstudente Ruby de Vries in het kader van haar Masterstage. De lancering vond plaats op de basisschool van kinderburgemeester Jan Eise Kruithof in IJlst onder toeziend oog van zijn klasgenootjes. Wethouder Petra van den Akker legde de klas de waarde van een gemeentearchief uit en waarom het belangrijk is om bepaalde informatie te bewaren.

Geschiedenis toegankelijk maken

“Als gemeente willen wij verhalen vertellen over onze geschiedenis. Deze verhalen willen we zo toegankelijk mogelijk maken voor iedereen, ook voor kinderen. Digitalisering helpt daarbij”, geeft wethouder Petra van den Akker aan. Samen met de gemeentelijke archivaris liet ze de kinderen een archiefstuk zien van hun eigen basisschool en vertelde over het fysieke gemeentearchief dat goed opgeborgen zit in de Tiid in Bolsward. “Doel van deze website is om basisschoolleerlingen uit de groepen 7 en 8 op een laagdrempelige wijze kennis te laten maken met de rijke historie van de gemeente.” aldus van den Akker.

De website www.detiid.nl/tiidreizen bevat informatie over de late Middeleeuwen tot en met de 20e eeuw, die per eeuw via een toegangspoort is te bereiken. Achter elke poort is informatie te vinden over het bestuur, de samenleving, gebouwen en voorwerpen. Ook bevat elke poort een quiz voor de basisschoolleerlingen.