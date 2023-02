Kinderboerderij Sneek zoekt vrijwilligers voor NLdoet

SNEEK - Wij, van Kinderboerderij Sneek, doen weer mee met de grootste vrijwiligersactie NLdoet! Wat gaan we die dagen doen? We gaan ons speelzand vervangen, bloementuin en moestuin aanleggen, stal verven en voor de grote schoonmaak voor de opening kunnen we wel wat handjes gebruiken! Wij zorgen voor het eten en drinken die dag.

Wil jij ons helpen op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart? Meld je dan snel aan via de QR code of via de website van NLdoet.

NLdoet wordt georganiseerd door het Oranje Fonds en is de grootste vrijwilligersactie van ons land. Dit jaar is NLdoet in het weekend van 10 en 11 maart.