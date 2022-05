Kinderboekenweekgeschenk: De waanzinnige boomhut verschijnt ook in het Fries

LEEUWARDEN- Het Kinderboekenweekgeschenk van de Australische bestsellerauteurs Andy Griffiths en Terry Denton, bekend van de populaire reeks De waanzinnige boomhut krijgt ook een Friese vertaling. Naast dat het in de 68-jarige geschiedenis van de Kinderboekenweek de eerste keer is, dat een buitenlandse auteur en illustrator het geschenk verzorgen, is het ook voor het eerst in de geschiedenis van de Kinderboekenweek dat er een Friese variant verschijnt.

Boeken fan Fryslân heeft Martsje de Jong bereid gevonden om de vertaling op zich te nemen. Dat is haar wel toevertrouwd, want De Jong heeft al vele Friese vertalingen van beroemde kinderboeken op haar naam staan, zoals o.a. van De GVR, Karlsson van het dak en Pippi Langkous. Voor haar vertaling van De GVR werd ze voorgedragen voor de IBBY-Honourlist (International Board on Books for Young people). De Friese versie krijgt de titel: Beamhutferhalen, te healwiis om te fertellen – oant no ta!

Martsje de Jong is vereerd dat zij de vertaling mocht doen: ‘De Waanzinnige boomhut-boeken zijn zo humoristisch dat het voor mij een feest was om het naar het Fries te vertalen’. Voor het stimuleren en bevorderen van de Friese taal is het ontzettend belangrijk dat er leuke Friese kinderboeken verschijnen. Ik ben blij dat kinderen met deze Friese vertaling weer de kans krijgen om het plezier van Fries lezen te ontdekken’.

De Kinderboekenweek (een campagne van de CPNB) wordt gehouden van woensdag 5 oktober tot en met zondag 16 oktober 2022. Bij besteding van tenminste € 15,00 aan kinderboeken krijgt men het Friestalige of Nederlandstalige boekenweekgeschenk cadeau van de boekhandel.