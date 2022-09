Kinderboekenweek in de Bibliotheek

SNEEK- Van 5 t/m 16 oktober is het weer Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema ‘Gi-Ga-Groen’: kinderboeken over de natuur, dieren en het milieu staan centraal. Ook Bibliotheken Mar en Fean viert de Kinderboekenweek uitbundig: met een familievoorstelling, een LEGOchallenge, levend ganzenbord, solarbloem knutselen en nog veel meer!

De Kinderboekenweek is hét moment om kinderboeken in het zonnetje te zetten, maar het aanbod is enorm. Hoe weet je nu welk boek iets voor jou is? De Bibliotheek helpt kinderen bij het vinden van een passend boek. Lenen kost niets: tot 18 jaar zijn kinderen gratis lid van de Bibliotheek.

Gi-ga-groene activiteiten

Bibliotheken Mar en Fean organiseert tijdens de Kinderboekenweek leuke activiteiten rond het thema Gi-Ga Groen! Je vindt ze allemaal op www.bmf.nl/kbw

Kom bijvoorbeeld samen met je kind(eren) van 4 tot 12 jaar naar de muzikale, lachwekkende en vooral heel groene familievoorstelling Migraine Meu. Of hang tijdens een bezoekje aan de Bibliotheek jouw groene wens in de wensboom. Kinderen van 3 t/m 6 jaar kunnen genieten van het prentenboek ‘Koeien zeggen boe’, hun eigen limonade melken, knutselen en op de foto. Kinderen van 6 t/m 10 jaar kunnen meedoen aan het levend ganzenbord spel in de Bibliotheek.

Ze leren alles over de ganzentrek en iedereen maakt zijn eigen pion. Na afloop krijgen alle kinderen de papieren versie mee naar huis om thuis nog eens te kunnen spelen. Voor alle kinderen die gek zijn op bouwen met LEGO is er een heuse challenge: wie bouwt het tofste, grappigste, mooiste of raarste fantasiedier? En omdat zonne-energie Gi-Ga Groen is, kun je verschillende bibliotheken ook nog een solarbloem maken. Lukt het om jouw zonnebloem te laten draaien met behulp van de zon?

Alle activiteiten zijn te vinden op www.bmf.nl/kbw Geef je snel op!