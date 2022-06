Kinderboekenschrijver Aby Hartog opent de Bibliotheek op School op twee nieuwe scholen in Súdwest-Fryslân

Leerlingen, leerkrachten en ouders waren aanwezig en werden verrast door de openingsact van kinderboekenauteur en illustrator Aby Hartog. Hij vertelde op een aanstekelijke manier uit de boeken die hij geschreven heeft. Na afloop ontvingen de scholen drie boeken van zijn hand voor in de schoolbibliotheek.

Landelijk initiatief

In 2013 is Bibliotheken Mar en Fean gestart met de Bibliotheek op School en inmiddels zijn er steeds meer scholen in Súdwest-Fryslân die meedoen. De Bibliotheek op School is een landelijk initiatief waarbij openbare bibliotheek en school nauw samenwerken. Er is een leesconsulent aan de school verbonden, die het team op het gebied van leesbevordering ondersteunt en zelf ook leesbevorderingsactiviteiten uitvoert. Het draait hierbij om het vergroten van het leesplezier. De leesconsulent, een medewerker van de Bibliotheek, komt bijvoorbeeld geregeld in de groepen om leuke nieuwe leesboeken te introduceren aan de kinderen. Er worden boekentips gegeven en met elkaar gepraat over boeken. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het mediawijs maken van de leerlingen waar ook verschillende programma’s voor zijn ontwikkeld.

Meedoen met de Bibliotheek op School betekent dat bibliotheek en school samenwerken aan het bevorderen van leesplezier van ieder kind waardoor het graag en meer gaat lezen.