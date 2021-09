Kinderboek 'Vogel en Mol ontdekken een wereldtaal', verschenen

SNEEK- Kortgeleden vond er een boekpresentatie plaats, van het kinderboek ’Vogel en Mol ontdekken een wereldtaal’. Geschreven door Marijke Keur met illustraties van Aletta Top. De boekpresentatie was in Grou bij uitgeverij Louise. De tweede druk van het boek werd gepresenteerd maar vooral werd de eerste Friese versie van het boek gepresenteerd. Fûgel en Mol ûntdekke in Wrâldtaal.

Het kinderboek gaat over een universele taal die je in de hele wereld kunt spreken. De taal van de beelden en de taal van het hart. Verdere thema’s die aan bod komen zijn: vrienden maken, elkaar helpen, als iemand anders is dan jij, hoe je elkaar juist gaat helpen. Leren van elkaar etc. tijdens de boekpresentatie heeft Martsje de jong het boek voorgelezen. Afgelopen weekend kreeg het boek in het programma van Omrop Fryslân: Op en Ut, een positieve recensie. En kreeg het boek 5 sterren van de 5 sterren.

Marijke heeft een eigen jeugdzorg instelling: In-Menz, in heel Friesland en heeft het boek geschreven voor de kinderen die bij In-Menz in behandeling komen. Omdat zij vindt dat elk kind een diploma verdient die aan zichzelf werkt om weer gelukkig te worden. Het Nederlandse boek is te koop bij: bruna.nl, bol.com en verschillende boeken winkels. En het Friese boek is te koop bij Afûk.