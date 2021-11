Kiki de Boer uit IJlst vijfhonderdduizendste bezoekster Theater Sneek

“Voorafgaand aan de voorstelling hebben we het er nog wel over gehad,” vertelt De Boer, een trouwe bezoeker van Theater Sneek. “Maar dat je daadwerkelijk degene bent die omgeroepen wordt is natuurlijk een geweldige verrassing.” Voor aanvang van de voorstelling bleek zij de half miljoenste bezoeker die bij Theater Sneek over de drempel stapte.

Na de opening in november 2012 nam, tot de coronacrisis, het aantal bezoekers per jaar steeds toe. Na het vieren van de dertig-, honderd-, tweehonderdduizendste én driehonderdduizendste bezoeker in 2017, bereikte Theater Sneek gisteren dus die van een half miljoen.