Kijlstra Ambulancezorg neemt taalbarrière weg met vertaalcomputer

Hierdoor is communicatie met patiënten in 74 talen mogelijk. Een waardevolle aanvulling vindt regiomanager Theunis Doornbos. “Het idee was al eerder geopperd, maar met de verwachte vluchtelingenstroom uit Oekraïne is de aanschaf versneld.”

Bij het leveren van de juiste zorg kan een taalbarrière een flinke belemmering zijn. “Door gebruik te maken van de vertaalcomputer, kunnen we zelf het gesprek voeren met de patiënt. Niet alleen als we ter plaatse zijn, maar ook gedurende de rit.” Juist dat laatste wordt als groot voordeel gezien.

Betere werkdiagnose en doorverwijzing



De ambulancebemanning kan met de vertaalcomputer zonder tussenkomst van een derde partij doorvragen op het klachtenpatroon van de patiënt en verdiepingsvragen stellen. “Dit leidt niet alleen tot een betere werkdiagnose, maar zorgt ook voor een betere doorverwijzing naar de juiste instelling of specialist”, aldus Doornbos.

Snel schakelen



De vertaalcomputer werkt gemakkelijk en snel en voldoet aan de wetten van de privacy, omdat gesprekken niet gelogd worden. Behalve gesproken tekst, kan ook geschreven tekst vertaald worden. Nu wordt soms tijdens de hulpverlening de tolkentelefoon gebruikt of omstanders fungeren als tolk. Dat is niet altijd efficiënt. “Juist op momenten dat acute zorg nodig is, willen we snel kunnen schakelen zodat de patiëntenzorg niet in het gedrang komt.”

Bron: Kijlstra Ambulancezorg