Kijktip – FryslânDOK over de woningnood in Friesland

Hoe krijgen ze weer grip op hun eigen woonsituatie? FryslânDOK onderzoekt het in de serie ‘Heilige Huisjes’. Deel 1 is op 16 april te zien bij NPO2 en op 17 april bij Omrop Fryslân.

De woningprijzen zijn in Friesland minder exorbitant dan in de Randstad, maar stijgen relatief net zo hard. Daarnaast heeft Friesland te maken met de druk van mensen van elders uit het land die er een huis willen bemachtigen - al dan niet als tweede woning. Dat drijft de prijzen op én leidt tot leegstand.

Heilige Huisjes

Het watersportdorp Heeg is een voorbeeld waar huizen een groot deel van het jaar niet bewoond worden, terwijl jongeren uit de buurt geen schijn van kans hebben. De dorpsbewoners lopen keer op keer tegen muren op, vooral van investeerders met andere belangen. In ‘Heilige Huisjes’ onderzoeken programmamakers Johanna Brinkman en Bart Kingma hoe Friesland in deze situatie terecht is gekomen en wat de gevolgen zijn.

Welke groepen voelen de meeste pijn?

Volgens historicus Tim Verlaan van de UvA is de woningnood het gevolg van het overheidsbeleid sinds de jaren tachtig. Dat veranderde van ‘zorgen voor goed onderdak’ in ‘stimuleren van eigen bezit’. Huizenbezitters kregen allerlei voordelen. Verlaan zegt dat dat systeem niet langer overeind te houden is, omdat de schade voor de ‘have-nots’ te ontwrichtend is. Hij pleit voor nieuw beleid, waarbij de overheid de teugels weer stevig in handen neemt.

FryslânDOK: ‘Heilige Huisjes’ deel 1 Zaterdag 16 april NPO2 15.30 uur (herhaling 17 april 13.28 uur) Zondag 17 april Omrop Fryslân 17.00 uur (herhaling ieder uur) FryslânDOK wordt Nederlands ondertiteld.