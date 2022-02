Kijktip – FryslânDOK: Misschien zie ‘k je nooit meer

Van zijn eerste ontmoeting met het Amsterdamse meisje Riek Stork tot aan de herbegrafenis op Eerebegraafplaats Bloemendaal. De FryslânDOK is te zien op 19 februari bij NPO2 en op 20 februari bij Omrop Fryslân.

“Och Jongen ik voel mij zoo ongelukkig. ‘t Is zoo erg dat je er niet meer bent. Misschien zie ‘k je nooit meer. Wat moet ik dan doen? Dan is alles uit. Alles. We hadden het zoo prachtig samen.” Dit schreef de 22-jarige Riek Stork in haar dagboek op 3 december 1943. Vlak daarvoor was haar verloofde Lolle Rondaan opgepakt. Op 16 februari 1944 werd hij doodgeschoten. Riek kwam de klap nooit meer te boven.

Sexbierum

Lolle zat in een verzetsgroep met als thuisbasis boerderij Liauckema State in Sexbierum. Op 25 september 1943 overviel de knokploeg het gemeentehuis van Het Bildt in Sint Annaparochie. Daarbij werd het bevolkingsregister en een groot aantal blanco persoonsbewijzen buitgemaakt. In november 1943 werd de groep verraden en opgepakt. Er wachtte hen zware mishandeling in het beruchte Scholtenhuis in Groningen. Vijf leden van de groep overleefden de oorlog niet.

Reconstructie

Bij historisch centrum Tresoar in Leeuwarden worden archiefstukken over deze verzetsgroep bewaard, waaronder zeer persoonlijke documenten. Nieuw onderzoek maakte het mogelijk om een gedetailleerde reconstructie te maken van de periode tussen de arrestatie van Lolle en zijn dood. In de FryslânDOK ‘Misschien zie ‘k je nooit meer’ stappen makers Timo Brinkman en Janjelle Ringnalda in de voetsporen van Lolle Rondaan.

