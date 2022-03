Kijktip – FryslânDOK: Lage tonen, brede groeven

De FryslânDOK ‘Lage tonen, brede groeven’ is een portret van Arnold de Boer, te zien bij NPO2 op 26 maart en op 27 maart bij Omrop Fryslân.

De Amsterdamse muzikant Arnold de Boer treedt al twintig jaar op met de bands The Ex en ZEA. In het Engels observeert en beschrijft hij de wereld om zich heen, maar Fries is hij ‘van binnen’, zegt hij. Het is de taal van zijn hart. ‘Witst noch dat d’r neat wie’ (Weet je nog dat er niets was) is zijn tweede Friestalige album. Filmmaker Chris Frieswijk besloot het tot stand komen van deze plaat te filmen, samen met zijn vaste cameraman Chris Dunnink.

Verbinding

Voor Arnold (Makkum, 1974) begon de muziek toen hij als jongetje mee mocht doen in de drumband van zijn vader. Later bouwde hij achterin de winkel van zijn ouders een studio. De Boer speelt graag samen met andere artiesten en zoekt verbinding met andere muziekculturen.

Brede groeven

De film ‘Lage tonen, brede groeven’ is een muzikaal portret van een veelzijdig artiest, die speels schakelt tussen electropunk, wereldmuziek en akoestische gitaarsongs. Hij schrijft persoonlijke liedjes in het Fries over heftige gebeurtenissen in zijn leven, zoals de dood van zijn moeder. Het zijn de ‘brede groeven’, waarin Arnold de Boer het leven zelf op een rechtstreekse, ongepolijste en ongedwongen manier een plek geeft in zijn muziek. ‘Lage tonen, brede groeven’ had begin maart zijn bioscooppremière op het documentairefestival ‘Kustlicht’ in Franeker.

FryslânDOK: ‘Lage tonen, brede groeven’ Zaterdag 26 maart NPO2 15.30 uur (herhaling 27 maart 13.10 uur) Zondag 27 maart Omrop Fryslân 17.00 uur (herhaling ieder uur) FryslânDOK wordt Nederlands ondertiteld.