Kijktip – FryslânDOK ‘Het wonder van 2018’

FRYSLAN - In 2018 waren Leeuwarden en Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa. In de tweedelige FryslânDOK ‘Het wonder van 2018’ een reconstructie: hoe lukte het om de nominatie binnen te slepen?

Hoeveel energie kostte het om er een succes van te maken? Wat is gelukt, waar ging het mis en wat laat 2018 na? ‘Het wonder van 2018’ is te zien op 9/10 september en 16/17 september bij NPO2 en Omrop Fryslân.

Met 220 grote evenementen, zoals de Reuzen van Royal de Luxe en de fonteinen in de Frie se elf steden en 800 initiatieven vanuit de ‘mienskip’, was het een succesvol jaar. Programmamaker Gerard van der Veer blikt met twaalf hoofdrolspelers uit het openbaar bestuur, de cultuursector en andere betrokkenen terug op de totstandkoming.

Het begon tien jaar geleden toen een volgestroomd plein in Leeuwarden in spanning wachtte op de uitslag van de jury. Leeuwarden leek kansloos, de andere kandidaat-steden Utrecht, Eindhoven, Maastricht en Den Haag hadden veel grotere budgetten. Na een slimme marketingstrategie won de outsider. In de eerste jaren was er echter, zowel politiek als onder de bevolking, nauwelijks draagvlak voor het idee van Culturele Hoofdstad.

Vijf jaar lang werkten betrokkenen - met ups en downs, discussies en volharding - keihard om van 2018 een succes te maken. Het resultaat overtrof alle verwachtingen: Leeuwarden en Fryslân voelden zich het centrum van de wereld. Mensen genoten van cultuur, vierden feest en dachten na over de toekomst: wat wil Fryslân zijn? Het jaar moest iets blijvends nalaten, een nieuwe manier van leven. Wat is er van die idealen terechtgekomen? ‘De Culturele Hoofdstad is tegengif gebleken voor het cynisme. We hebben afgerekend met het gevoel dat het hier niks is en ook nooit wat zal worden. We voelen ons niet lang er een Calimero’, aldus één van de betrokkenen.

