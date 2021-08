Kijktip: Fan binnenút verder achter de deuren van de GGZ

FRYSLAN - Wanneer loop je vast in jouw rouwproces? Hoe groot is de wanhoop als je overweegt om er zelf een einde aan te maken en waarom komen zoveel mensen met een laag verstandelijke beperking in de forensische psychiatrie terecht?

Programmamaker Miranda Werkman kijkt in deze derde serie van het televisieprogramma Fan binnenút verder achter de deuren van de GGZ. In de kliniek of thuis vertellen cliënten hun persoonlijke verhaal.

Fan binnenút is te zien op de maandag om 17.15 uur bij Omrop Fryslân televisie (en de hele avond elk halfuur in de herhaling en online op www.omropfryslan.nl/fanbinnen-ut).

De eerste uitzending is op 6 september.

In de eerste aflevering vertelt Isabelle waarom ze een einde aan haar leven wilde maken. Ze werd lichamelijk erg ziek, begon na te denken over haar leven en voelde zich verschrikkelijk eenzaam. Ze had al bedacht hoe ze afscheid zou nemen van haar kinderen, omdat ze echt dacht dat die beter af zouden zijn zonder haar. Ze heeft op tijd aan de bel getrokken en kan het nu navertellen, aan haar eigen keukentafel. Psychiater Agnes de Groot kan niet vaak genoeg zeggen hoe belangrijk het is om te praten. Durf te vragen aan iemand waarvan je ziet dat het niet goed gaat en of die persoon aan de dood denkt.

In een andere aflevering vertelt mevrouw De Vries (niet haar echte naam) haar verhaal. Ze heeft LVB (licht verstandelijke beperking) en dat betekent dat ze op een veel lager niveau functioneert dan haar echte leeftijd. Na een poging tot moord kwam ze in de forensische kliniek waar ze onder andere leert anders om te gaan met haar emoties. Binnen de GGZ houdt een speciaal team zich bezig met LVB-ers op de forensische psychiatrie. Ze hebben een grotere kans op een psychiatrische ziekte, zijn verslavingsgevoeliger en komen eerder in aanraking met politie en justitie omdat se minder goed nadenken over oorzaak en gevolg.

Voor programmamaker Miranda Werkman was dat een van de eyeopeners. “Je begrijpt dan beter waarom mensen delicten plegen, zonder het goed te keuren natuurlijk, maar er zit een heel verhaal achter. Ik heb de hele middag bij mevrouw De Vries op de bank gezeten. Het was ook wel gezellig, maar o, wat heeft deze vrouw veel meegemaakt. Het is te verschrikkelijk om allemaal te laten zien, maar een glimp van haar leven geeft al een beetje inzicht.”

Overige afleveringen gaan onder andere over complexe rouw, e-health en de Van Andelkliniek.

Podcast

Bij de televisieserie hoort ook een podcastserie (te vinden op de website van Omrop Fryslân, in de podcast-app en op Spotify). In drie afleveringen praat Miranda Werkman verder over het thema zelfdoding: met psychiater Agnes de Groot, nabestaande Sytske Jorritsma en ervaringsdeskundige Jan Kuipers. Een voor een komen ze aan het woord om te vertellen over de impact van zelfdoding.

GGZ

Voor GGZ Friesland biedt de serie de kans om de menselijke kant van het werk binnen de GGZ te tonen, het biedt de kijker een blik achter de schermen en laat zien wat het belang van goede geestelijke gezondheidszorg is. Steeds meer mensen kampen met psychische problemen en de zorg staat onder druk. Met hart voor de patiënten en cliënten werken we samen aan hun herstel. De serie laat van binnenuit zien hoe we dat met elkaar doen.