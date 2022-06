Kijktip – ‘Een oceaan van dromen’ – het verhaal van Sterke Yerke in FryslânDOK

LEEUWARDEN- Vier Friese jongens staken in 1979 op het zelfgebouwde vlot 'Sterke Yerke' de Atlantische Oceaan over, om onderweg de olievervuiling te onderzoeken. Met een nieuw vlot wordt nu aandacht gevraagd voor de plasticsoep. De tweedelige FryslânDOK ‘Een oceaan van dromen’ is te zien op 11 en 18 juni bij NPO2 en op 12 en 19 juni bij Omrop Fryslân.