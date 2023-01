Kijkje achter de schermen van de gemeenteraad

Als Gast van de raad word je rond 17.30 uur ontvangen in het Bestjoershûs aan de Marktstraat 1 in Sneek. Je krijgt informatie over de samenstelling van de gemeenteraad, de politieke partijen en de raadsagenda. Na deze introductie ga je naar de raadszaal in het Bestjoershûs, de raadsvergadering begint om 19.30 uur.

Ga in gesprek met de raadsleden

Wil jij een onderwerp onder de aandacht brengen van de raads- en commissieleden? Meld je aan voor Ynwenners oan it Wurd. Tijdens Ynwenners oan it Wurd kun je met raadsleden in gesprek gaan over onderwerpen die niet op de agenda van de commissies en gemeenteraad staan.

Ynwenners oan it Wurd kan ook op locatie plaatsvinden. Dan komen de raadsleden naar je toe om ter plekke het onderwerp met je te bespreken.

Wil je meedoen? Stuur dan een mail naar griffie@sudwestfryslan.nl

Zet in de mail:

Het onderwerp dat je wilt bespreken met de raadsleden

Je naam, adres en telefoonnummer

