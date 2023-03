Kijken wat er wél financieel kan voor starters

SNEEK - Je hoort het de laatste tijd veel: het is voor starters op de woningmarkt onmogelijk een huis te kopen. Maar Van Campen & Dijkstra wil in deze huidige markt juist kijken wat er financieel wél kan voor jonge huizenzoekers.

Van Campen & Dijkstra aan de Singel 48 in Sneek is niet alleen het adres voor verzekeringen en zelfstandig adviseur van RegioBank. Zij zijn ook expert op het gebied van hypotheken en geven onafhankelijk hypotheekadvies.

Aandacht voor de starters

"Deze maand willen wij extra aandacht besteden aan starters en jonge huizenzoekers, die graag hun eerste droomhuis willen kopen. Want op financieel gebied zijn er echt nog mogelijkheden genoeg”, vertelt Dinie Visser. Dinie is vestigingsmanager van Van Campen & Dijkstra in Sneek.

"Onze hypotheekadviseurs Timothy Hiemstra en Jacob Heida bekijken iedere situatie op zich en zoeken uit welke mogelijkheden er juist wel zijn. Tegenwoordig heb je niet altijd meer een vast contract nodig en kunnen we aan de slag gaan met een intentie- of perspectiefverklaring. Misschien kom je zelfs wel in aanmerking voor de Starterslening. En willen je ouders of grootouders financieel helpen? Dan kan er gebruik worden gemaakt van de borgstelling waarbij zij meetekenen bij de hypotheek. Ook kan er nog steeds een behoorlijk bedrag belastingvrij worden geschonken, ondanks dat de jubelton is afgeschaft. Dit zijn enkele tipjes van de sluier.”

Ga voorbereid op pad

Het loont om goed voorbereid op pad te gaan. Zo voorkom je teleurstellingen, omdat je als starter gerichter kan zoeken naar een eigen woning. Ook de inschakeling van een aankoopmakelaar kan zeker helpen. Deze maakt alvast de voorselectie die past bij jouw wensen en, steeds belangrijker, bij jouw budget. Hierdoor wordt de kans op succes groter.

"Zaterdag 1 april 2023 is het weer nationale NVM Open Huizen Dag. Een dag waarbij je meerdere huizen achter elkaar kunt bezichtigen. Om hier goed beslagen ten ijs te komen, is het handig om in de komende weken een hypotheekafspraak te plannen. Want met ons hypotheekadvies kom je erachter binnen welk budget je kunt zoeken en krijgt je inzicht in wat je maandlasten worden.”

