'Kijk je ogen uit' - Nieuw theaterseizoen in Friese theaters van start

SNEEK- De vijf Friese theaters: Theater Sneek, Schouwburg De Lawei, Schouwburg De Harmonie, Theater De Koornbeurs en het Posthuis Theater gaan in september van start met een nieuw theaterseizoen. Onder het motto 'Kijk je ogen uit. Beleef het in de Friese theaters’, roepen ze gezamenlijk alle theaterliefhebbers op om zich gereed te maken voor een buitengewoon theaterseizoen vol verwondering.

Goede kaartverkoop

De kaartverkoop is voor de zomer bij de theaters als een wervelwind van start gegaan. Bezoekers weten de weg weer terug te vinden naar het theater. Daaruit blijkt dat de behoefte aan theater en muziek in Friesland enorm is. ‘Samen met ons publiek kijken we reikhalzend uit naar de start van dit nieuwe theaterseizoen.’

Het nieuwe theaterseizoen belooft een feest van kunst en cultuur te worden in de vijf Friese theaters. De programma’s zijn zorgvuldig samengesteld en bieden voor elk wat wils, van opzwepende musicals tot intieme kamermuziek, van grote toneelproducties en van dans tot muziek. De vijf theaters bieden met trots een podium aan zowel (inter)nationale grootheden als lokale talenten. De voorstelling Boy’s won’t be boy’s Fryslân, waarin jonge Friese theatermakers de ruimte krijgen om hun persoonlijke verhaal te delen over mannelijkheid is daar een goed voorbeeld van. De theaters werken voor dit project samen aan de marketing en communicatie.

Open Huizen

Tijdens Uit in Huis op 9 september kan je vrij inlopen bij Schouwburg De Harmonie. Voor meet & greets en previews van voorstellingen van Rapunzel de Musical, Noord Nederlands Orkest, Mozarts Zauberflöte, Sieneke, Jonathan de Moor van de musical Melk, queens van The Rotterdam Drag Show en Jesse van Wieren van Social Squad. Het is een doorlopend programma.

Theater Sneek trapt het nieuwe culturele seizoen af op 9 september tijdens het UITfestival Waterland van Friesland. Een veelzijdig festival door het centrum van de dorpen en steden in Súdwest-Fryslân en Fryske Marren, met optredens, exposities, marktkramen en workshops. Pink Floyd Project is een week later (16 september) de eerste voorstelling in het theater.

Op 15 en 16 september is het UIT festival in Heerenveen met twee dagen vol muziek, energieke dans, mooie verhalen en boeiend theater in en rondom het Posthuis Theater.

Theater de Koornbeurs in Franeker start het seizoen met een gratis concert ter gelegenheid van de Agrarische Dagen. Op zaterdagavond 22 september komt de bekende band The Clarks spelen in De Koornbeurs. Iedereen is welkom, reserveren kan via de website.

Schouwburg De Lawei houdt op zondag 24 september Open Huis waar bezoekers gratis (op=op) kunnen genieten van een sprookjesachtige voorstelling van circuscollectief Trenina om 14.00 uur in de grote zaal. Ook zijn er gratis workshops dans en circus en worden er rondleidingen door het gebouw gegeven en kom je als bezoeker op plekken waar je normaal niet komt.

Voor meer informatie over het komende theaterseizoen, het programma en de kaartverkoop, kan men terecht op de officiële websites van Theater Sneek, Schouwburg De Lawei, Schouwburg De Harmonie, Theater De Koornbeurs en het Posthuis Theater.