Kies voor een actieve vakantie: onze top 3

INGEZONDEN - Door het coronavirus zijn we steeds meer gaan wandelen. Niet zo gek; door alle lockdowns konden we ook niet heel veel meer.

Nu alles rustig aan weer open gaat, blijven we met z’n allen toch nog steeds wandelen. Heb jij ook een liefde voor wandelen ontwikkeld? Dan is een avontuurlijke groepsreis iets voor jou!

Avontuurlijke groepsreizen zijn ideaal als je iedere dag een (stevige) wandeling wil maken. Je kunt dit doen door een huttentocht te maken, een kampeertrektocht door dagwandelingen te maken. Voor iedere wandelliefhebber is er wel een groepsreis beschikbaar. We geven in dit artikel onze top 3 van actieve vakanties!

Op huttentocht naar de bronnen van de Rijn

Een huttentocht is Ideaal om veel van het gebied te ontdekken. Tijdens deze reis ga je met onze gids mee naar Zwitserland. Je wandelt 6 dagen, waarbij je de meeste dagen 1000 meter tot 1.250 meter klimt. Je loopt door een prachtig landschap langs 7 bronnen van de Rijn. Je slaapt iedere nacht in een andere Zwitserse hut. Deze huttentocht is stevig, maar als je een goede loopconditie hebt, is het goed te doen!

Ga mee wandelen in de Chablais

Wil je liever op 1 plek blijven? En in een comfortabel hotel overnachten? Dan is deze reis iets voor jou. We hebben speciaal voor jou een top 5-dagwandelingen samengesteld. Op deze manier heb je iedere dag een fantastisch uitzicht. Ook dit kunnen pittige wandelingen zijn, maar door je lichte rugzak is het goed te doen.

Ontdek Parc Natural Els Ports in Spanje

Ook dit is een huttentrektocht, maar dan door Parc Natural Els Ports in Spanje. Toch slaap je niet iedere nacht in een hut. Je slaapt namelijk soms ook in een hotel en in een Casa Rural. Waar je hier ook slaapt: het is er altijd goed toeven.

In dit gebied vind je een unieke samenstelling van flora en fauna. Je geniet hier van een wild landschap: het zit vol met natuurlijke poeltjes, grotten en diepe kloven. Ook ga je diverse dieren zien. De kans is groot dat je gieren, dassen en steenarenden tegenkomt.

Enthousiast geworden?

En, ben je enthousiast geworden? Op de website van 360° explore vind je nog veel meer vakanties. Kom je er niet uit? Onze reisgidsen helpen je graag bij het vinden van jouw droomvakantie!