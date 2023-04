KieN Elfstedentocht op de fiets om mentale gezondheid van sporters te bevorderen

Steeds vaker horen we van topsporters met mentale problemen zoals angstaanvallen of een depressie. Ze hebben last van prestatiedruk, twijfelen over stoppen, ervaren druk vanuit hun omgeving, of hebben moeite met spanningen tijdens wedstrijden. Onder voormalig Nederlandse topsporters heeft 7 tot 28 procent mentale gezondheidsproblemen.

Daan Olivier had zelf een lastige jeugd, hij werd gepest op de basisschool. Hij leed eronder, totdat hij het schaatsen en later het fietsen ontdekte: “Topsport heeft mij geholpen in een periode dat ik me onzeker en kwetsbaar voelde, ik kreeg er zelfvertrouwen van.” Topsport inspireert veel mensen, op allerlei manieren. Het stimuleert ons van jongs af aan om zelf te gaan sporten. En topsporters kunnen ons veel leren over omgaan met lichamelijke en psychische uitdagingen. Psychische problemen bij topsporters vragen om een gespecialiseerde vorm van hulp. Zij en de mensen in hun omgeving staan onder druk.

De sporters hebben in hun opleiding en training al veel geleerd over psychisch gezond zijn. Als ze dan toch vastlopen is specifieke deskundigheid nodig om ze verder te helpen. Om de druk op de reguliere zorg niet te vergroten en tegelijkertijd de zorgvraag van deze doelgroep goed te kunnen beantwoorden is er KieN Sport, een nieuw bedrijfsonderdeel van KieN, instelling voor specialistische GGZ, die daarin samenwerkt met Topsport Noord. GGZ-psycholoog Emma Stuut is het gezicht van KieN Sport. Als voormalig topsporter en gedragswetenschapper specifiek opgeleid in sportpsychologie kan zij zich goed inleven in

de doelgroep. “Ik ken zowel de moeilijke als de mooie kanten van de sport en vind het mooi dat ik dat in mijn werk kan gebruiken. Je lichaam presteert, wat je geest gelooft”, aldus Emma.

KieN fiets-Elfstedentocht

Op 23 april opent KieN Sport met een fiets-Elfstedentocht. Samen met voormalig

profwielrenner en Provinciale statenlid Daan Olivier, een aantal collega’s en een cliënt fietst Emma die dag door Friesland. Zij vraagt daarmee aandacht voor de mentale gezondheid van sporters. Ook geeft zij samen met haar peloton een impuls aan de Bloeizones in Friesland. Bloeizones zijn gebieden waar inwoners samen zorgen voor een omgeving waar mensen langer in goede gezondheid kunnen blijven wonen. Bloeizones dragen bij aan Positieve Gezondheid: het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Een gezonde mienskip.

De KieN Elfstedentocht zondagochtend om 7 uur bij KieN Sneek, Kanaalstraat 5. We fietsen via IJlst, Sloten, Stavoren, Hindeloopen, Workum en Bolsward naar KieN Harlingen. Daar lunchen we rond 11.30u aan de Zuiderhaven 73. Daarna gaat het verder, door Franeker en Dokkum naar Leeuwarden. Daar rijden we langs de KieN vestigingen aan de Oosterkade 72, en de Gardeniersweg 2. De laatste etappe is naar Sneek. Daar verwachten we rond 17 uur onze laatste stempel te halen. De tocht is in totaal 210 kilometer lang en is te volgen via YouTube.