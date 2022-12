VIDEO - KIEM, is dé groeiplek van een nieuwe generatie horecatalent

Van voedselpioniers met lef, die nieuwe combinaties maken en verrassende gerechten op de kaart zetten. Hier ontkiemen vaardigheden en ambities, maar ook duurzame ideeën en vernieuwende voedselconcepten. Kiem is opvallend professioneel, wordt serieus gemanaged en met passie gerund.

Lat ligt hoog

“We hebben de lat hoog liggen, maar staan met onze voeten ondertussen stevig op de grond. Gastvrijheid vinden we vanzelfsprekend en innovatief eten serveren we met een gezonde dosis nuchterheid. What you see, is what you get. De kwaliteit smaakt voor zich. Groen is de kleur van onze keuken. We kiezen voor eerlijk, lokaal en gezond. Je bent hier welkom. Om te proeven van een fantastisch vak en van fantastisch eten. Om te proeven van de toekomst”, aldus de mensen van Kiem.

5-gangen kersdiner

Het 5-gangen kerstdiner ziet er dit jaar als volgend uit:

5-gangen kerstdiner inclusief aperitief

Voorgerecht

Steak tartaar van wortel met gerookte mayonase, zoet zure groentes en knoflook crostini

Tussengerecht

Bruine boter gebakken schorseneren met gepofte granen en zaden, schorseneren puree, en beignet schorseneren

Tussengerecht

In 5 specerijen gegaarde Koolraap met appel, spek dressing en kaantjes

Diner

Wellington van Parelhoen met pastinaak, spruiten en jus van laurier

Dessert

Gepocheerde peer met sabayon, peren sorbet, salade peer en witte chocolade cereal