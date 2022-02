Kiek, su was Sneek! 100 jaar Sneek in beeld

SNEEK - Koek-en-zopie op een winterdag bij de Kolk, een botsing van een vrachtauto met een tram op een brug over het Kleinzand, en een van de weinige foto’s van de oude synagoge in de Wijde Burgstraat die tijdens de Tweede Wereldoorlog te ernstig beschadigd was om nog te kunnen restaureren. In de fototentoonstelling Kiek, su was Sneek! in het Fries Scheepvaart Museum, zie je de stad zo’n 100 jaar geleden.

De foto’s zijn afkomstig uit de rijke beeldverzamelingen van de Vereniging Historisch Sneek en het Fries Scheepvaart Museum. Een werkgroep van VHS-vrijwilligers en museummedewerkers waagde zich aan het maken van een selectie. “Dat bleek al snel geen eenvoudige opgave,” vertelt directeur Hester Postma. “De één viel als een blok voor de sfeervolle vroeg-twintigste-eeuwse straatbeelden, de ander wilde graag mensen laten zien, en weer een ander keek vooral naar wat er in de tussentijd verdwenen is.” Uiteindelijk zijn er dertig foto’s geselecteerd die een beeld geven van Sneek van ruim een eeuw geleden. Van de binnenstad en haar bewoners, en van de veranderingen door de tijd. “Gevoelens van nostalgie en verwondering voeren de boventoon,” aldus Postma. “We willen de bezoeker echt even meenemen terug in de tijd. Het vrachtverkeer ging nog grotendeels over water, maar de auto was al wel in opkomst. Handel en nijverheid bepaalden het straatbeeld, de veemarkt was nog op het Martiniplein en voor een bezoek aan Bolsward of Joure pakte je de tram".

Kiek su was Sneek! is de eerste in een serie van drie tentoonstellingen die de Vereniging Historisch Sneek en het Fries Scheepvaart Museum gezamenlijk organiseren, met iedere keer een ander thema over de geschiedenis van Sneek. Tot en met 10 april organiseren de VHS en het FSM doorlopend stadswandelingen, lezingen en andere activiteiten bij Kiek, su was Sneek! Met als grote afsluiter voor de echte Sneker een historische quiz gepresenteerd door Nynke de Jong. Voor een volledig overzicht van alle activiteiten kijk je op friesscheepvaartmuseum.nl/sneek. De tentoonstelling Kiek, su was Sneek! is van 19 februari t/m 10 april 2022 te zien in het Fries Scheepvaart Museum. Tickets reserveren is niet verplicht, maar wel aan te raden in drukkere periodes zoals bijvoorbeeld de voorjaarsvakantie. Dan is er voor kinderen een crea-bootcamp, waarbij je via een parcours door het museum allerlei kunstwerkjes maakt (21-25 feb.), en een lezing waardoor je eindelijk zult snappen hoe het nou echt zit met de klimaatverandering (20.feb).