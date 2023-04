Kiek, su sport Sneek nieuwe tentoonstelling in het Fries Scheepvaart Museum

SNEEK- De jurk waarin de leden van Thusnelda gymnastiekoefeningen deden, het eerste sportreglement van LSC uit 1895 en een oude foto van Tennisvereniging De Vliegende Bal. Vanaf 15 april staan in het Fries Scheepvaart Museum de Sneker sportverenigingen centraal in de tentoonstelling Kiek, su sport Sneek!

De tentoonstelling blikt terug op 170 jaar verenigingsleven in de waterpoortstad. Van kaatsen op de Veemarkt tot zwemmen in het Spoordok, alle sporten komen aan de orde met mooie foto’s en bijzondere objecten. Natuurlijk passeren ook hoogtepunten de revue, zoals de uitstekende prestaties van de volleybalteams van Olympus en Animo, tegenwoordig als VC Sneek nog steeds succesvol op landelijk niveau.

Verzuiling

“Sporten was in eerste instantie alleen voor de gegoede burgerij. Van voetbalclub LSC 1890 mochten alleen scholieren van het gymnasium en de HBS lid worden. De arbeiderskinderen voetbalden op straat. Zij vormden pas later verenigingen, zoals Blackboys en VV Sneek,” vertelt directeur Hester Postma. “Door in te zoom op het verenigingsleven krijg je ook een goede indruk van de verzuiling in de stad. Katholieken, protestanten en socialisten, allemaal hadden ze hun eigen clubs.”

De individualisering en ontkerkelijking is ook terug te zien in de tentoonstelling, want veel sportverenigingen fuseerden om te kunnen blijven bestaan. Postma: “Ook nu hebben veel clubs het zwaar, onder andere door de vergrijzing. De ledenaantallen nemen af, en het is moeilijk om vrijwilligers te vinden. Dat is jammer, want uit onderzoek blijkt dat sportclubs wel heel belangrijk zijn voor het welzijn van mensen.”

Oproep: hang je eigen sportfoto op

Kiek, su sport Sneek wordt gemaakt in samenwerking met de Vereniging Historisch Sneek. In hun archieven en het depot van het museum ligt een schat aan materialen en foto’s over de sportclubs opgeborgen. “Maar ook de verenigingen zelf leveren bijzondere voorwerpen en historische archiefstukken voor deze expositie,” zegt Postma. “Bovendien nodigen we iedereen die lid is of was van een Sneker sportvereniging uit, zijn of haar eigen sportfoto of sportherinnering te komen ophangen in de expositie.”

Van 15 april tot en met 25 juni kun je het resultaat zelf komen bekijken in het Fries Scheepvaart Museum. Natuurlijk organiseert het museum ook een boeiend randprogramma rondom de tentoonstelling, met onder meer de tweede editie van de Kiek, su was Sneek-pubkwis. Houd de website en de sociale media van het museum in de gaten voor actuele informatie.

Kiek, su sport Sneek, 15 april t/m 25 juni 2023 Fries Scheepvaart Museum | Kleinzand 16 | Sneek www.friesscheepvaartmuseum.nl/sneek