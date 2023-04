'Kiek su sport Sneek', fraaie tentoonstelling in Fries Scheepvaart Museum

Persoonlijke verhalen van twee prima inleiders

Wethouder Poelman ( ‘Ik kom diep uit Zuidoost Groningen, uit Musselkanaal’) had in haar albums twee oude foto’s gevonden waarop te zien is dat ook zij vroeger sportief actief was. Dat gebeurde bij NOVA: Natte Ontspanning Voor Allen, een zwem- en poloclub.

Peter van der Meeren , die een thuiswedstrijd speelde omdat hij volgens eigen zeggen hoogst waarschijnlijk ‘op deze plaats is verwekt’, had een kaart meegenomen die gemaakt is voor het boek ’21 Man’. Op 21 mei 1944 werden in Sneek 21 jonge mannen door de Duitsers van de tribune geplukt bij de wedstrijd tussen de districtsteams West (met Kick Smit) en Noord (met Abe Lenstra). Sportverslaggever Peter van der Meeren verdiepte zich in het onderwerp en schreef er een monumentaal boek over.

De openingstoespraken van zowel Poelman als Van der Meeren, waren beide boeiend omdat ze zo persoonlijk waren. Heerlijk al die anekdotes!

Memory lane

De tentoonstelling zelf is een ware memory lane, a trip down, die ook nog eens prachtig is vorm gegeven. De hele Sneker sportgeschiedenis, een terugblik op 170 jaar verenigingsleven in de Watersportstad, komt bijna voorbij, het roept allemaal verhalen. Hier ligt een uitdaging voor de ongekroonde sportboekenschrijver van Sneek, Peter van der Meeren!

Naast de jurk waarin de leden van Thusnelda gymnastiekoefeningen deden, het eerste sportreglement van LSC uit 1895 en een oude foto van Tennisvereniging De Vliegende Bal, het ‘leren monster’ waarmee vv Sneek het landskampioenschap behaald, hangt aan een van de wanden de verzuiling: Alle voetbalshirts van de Sneker verengingen.

‘Kiek, su sport Sneek’, is gemaakt in samenwerking met de Vereniging Historisch Sneek. In hun archieven en het depot van het museum ligt een schat aan materialen en foto’s over de sportclubs opgeborgen. “Maar ook de verenigingen zelf leveren bijzondere voorwerpen en historische archiefstukken voor deze expositie,” zegt Postma.

Van 15 april tot en met 25 juni kun je het resultaat zelf komen bekijken in het Fries Scheepvaart Museum. Natuurlijk organiseert het museum ook een boeiend randprogramma rondom de tentoonstelling, met onder meer de tweede editie van de Kiek, su was Sneek-pubkwis. Houd de website en de sociale media van het museum in de gaten voor actuele informatie.



Kiek, su sport Sneek, 15 april t/m 25 juni 2023 Fries Scheepvaart Museum | Kleinzand 16 | Sneek www.friesscheepvaartmuseum.nl/sneek