Kickboxing Sneek ontvangt Keurmerk Vechtsportautoriteit

De gym van Peter Dollenkamp verzorgt lessen in kikckboksen en Muay Thai voor volwassenen en jongeren van alle niveaus. Van onervaren beginners tot (aanstaande) topsporters trainen in dezelfde zaal, allemaal met hun eigen ambitites.

"Nu nog mag iedereen zich trainer noemen en ergens les geven, tot ergernis van velen in de vechtsport", stelt Herbert Dekkers, voorzitter van de Nederlandse Vechtsportautoriteit. "Hang een bokszak op in je schuur en noem jezelf sportschool: daar willen de vechtsportsector en de gemeenten van af. Daarom is het Keurmerk Vechtsportautoriteit in het leven geroepen. "De Nederlandse Vechtsportautoriteit is de toezichthoudende organisatie voor het kickboksen, thaiboksen en mixed martial arts (mma) in Nederland. Hierin wordt samengewerkt met de vechtsportbonden en overheden, met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en sportkoepel NOC*NSF.

Het keurmerk geeft de gemeente zicht op de kwaliteit van de vechtsportscholen. Zo kunnen ze de rotte appels gaan weren, en samenwerking zoeken met de sportscholen die hun zaken wel op orde hebben. Op den duur zullen gemeenten alleen samenwerken met keurmerkhouders. Sportscholen zonder keurmerk worden straks uitgesloten van wedstrijden. "Ook voor sporters is het keurmerk goed". stelt Dekkers. "Nederland is een topland in de vechtsport. Die positie kun je alleen houden als iederdeen de lat hoog legt. Dat begint bij de gyms."