Kick-off OldStars running in Sneek

SNEEK - Op woensdag 23 maart kunnen 55-plussers uit Sneek en omgeving kennismaken met OldStars running tijdens de kick-off bij Hardloopvereniging Lichtlopen. De clinic in het Wilhelminapark is bedoeld voor mensen die graag op een gezonde manier, zonder blessuregevaar, samen willen blijven bewegen. De training is hierdoor ook geschikt voor beginnende lopers. Daarnaast is het sociale element erg belangrijk en is er tijd voor een kopje koffie en even gezellig napraten. OldStars running is een initiatief van de Atletiekunie en het Nationaal Ouderenfonds.

De kick-off in Sneek wordt georganiseerd door Hardloopvereniging Lichtlopen. Aanmelden voor 23 maart kan bij Harry Jorritsma, via: info@lichtlopen.nl of 06 44290553.



Het programma voor de kick-off op 23 maart:

10.00 Inloop koffie en thee (Badhuisgracht 14)

10.15 Welkomstwoord

10.20 Naar trainingslocatie wandelen (Wilhelminapark)

10.30 Warming-up en ASM-spelvormen door Harry Jorritsma

11.00 Korte pauze

11.05 OldStars-training door Harry Jorritsma

11.40 Afronden training

11.45 Koffie, thee en versnapering

OldStars running in Sneek

Bij de trainingen van OldStars running wordt gebruik gemaakt van aangepaste loopvormen. Coördinatie, kracht en variatie in de training spelen daarbij een belangrijke rol. Hiermee vermindert de kans op blessures en vallen sterk. De trainingen worden gegeven door Harry Jorritsma, een ervaren hardlooptrainer. In de visie van OldStars is hardlopen niet het doel, maar een middel om actief en sociaal bezig te zijn. Daarom is er na de wekelijkse trainingen ook altijd nog even tijd voor een gezamenlijk bakje koffie of thee. Hardlopen is een erg laagdrempelige sport waar je naast een paar schoenen weinig voor nodig hebt, naast één keer in de week gezamenlijk trainen is het daardoor ook goed mogelijk om zelfstandig verder te werken aan de hardloopconditie.

OldStars voor alle ouderen

OldStars is er voor alle ouderen die zelf willen en kunnen bewegen in sport, bij de sportvereniging en in de maatschappij. Hierbij wordt sport ingezet als middel om ouderen op een laagdrempelige manier te laten bewegen, samen te laten komen, mee te laten doen en betekenisvol te laten zijn binnen de vereniging of de wijk. Bij OldStars kunnen alle ouderen laagdrempelig bewegen, meedoen, ontmoeten en eigen regie behouden door actief te zijn als begeleider, trainer, spelbegeleider en/of vrijwilliger. Het Nationaal Ouderenfonds neemt hiermee, samen met onder anderen partners Menzis, VWS, RCOAK, Zabawas en Stichting Sluyterman van Loo, de volgende stap in de ontwikkeling van de ouderenvriendelijke sportomgeving.



Na OldStars walking football lanceerde het Ouderenfonds al succesvol 14 nieuwe aangepaste spelvormen voor 55-plussers zoals onder andere OldStars walking hockey, OldStars tafeltennis, OldStars walking basketball, OldStars tennis, OldStars walking handball en OldStars walking rugby.

Over het Nationaal Ouderenfonds

Het Nationaal Ouderenfonds zet zich samen met partners, donateurs en vrijwilligers in voor een samenleving waarin geen enkele oudere zich eenzaam hoeft te voelen. Onze activiteiten zijn laagdrempelig en gericht op ontmoeting. Zo helpen wij ouderen om op een actieve manier ouder te worden. Ook stimuleren we de samenleving om een leeftijdsvriendelijke omgeving te zijn. Want ouder worden doe je samen!