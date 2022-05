Kick Off 13 mei - SWITCH traject van Donker Groen

SNEEK- Donker Groen is in de winter gestart met een wervingscampagne voor medewerkers die zonder groenervaring een gedegen start willen maken als hovenier, incl. baangarantie. Na een aarzelend begin staat de teller nu op 25 mensen die begin mei bij Donker Groen zijn gestart. Waar anders dan op de Floriade kon het beste de eerste lesdag, op vrijdag 13 mei, gevierd worden.

Docent Johan Schuppert van Zone.college heeft deze dag inhoudelijk goed gevuld en Klaas Kiekebos, directeur markt en realisatie van Donker Groep en Berend Pastoor, lid College van Bestuur Zone.college, sneden in het bijzijn van de Switchers de taart aan als aftrap van het traject. Alle deelnemers volgen de VHG Brancheopleiding Aankomend Hovenier. In samenwerking met Zone.college is deze brancheopleiding in een hybride vorm gegoten, uiteraard met volledig behoud van de eindtermen.

De Switchers, of zij-instromers, komen uit allerlei werkgebieden. Bijvoorbeeld uit de zorg, de horeca of de IT. Ook relatief meer vrouwen hebben zich gemeld, dit voorjaar 7 van de 25 deelnemers.

Donker Groep en Zone.college werkten samen hybride lesvorm uit

Uitdaging bij de voorbereiding was het vinden van voldoende flexibiliteit: het kunnen starten in een traditionele klas vergt voldoende deelnemers in één regio op één moment van het jaar. Naar een idee van Zone.college is in samenwerking het idee van een hybride vorm uitgewerkt. Door online en fysiek les te combineren en door intensieve inzet van praktijkbegeleiders kunnen we in het hele land zij-instromers laten starten.

De trainer begeleidt de deelnemers, fysiek en online, maar is ook de coach voor de praktijkbegeleiders. De praktijkbegeleiders ondersteunen het onderwijs op locatie. Online wordt gebruik gemaakt van de leermodules van Agri-Holland via de VHG. Naast fysieke lessen op locatie wordt dit Floriade-jaar ook een aantal maal gebruik gemaakt van het Floriade terrein als projectlocatie. 13 mei was de eerste lesdag op de Floriade, waar de deelnemers gastvrij zijn ontvangen in het paviljoen van Groencollectief Nederland.

Kijk ook voor meer informatie over het Switch-traject op:

Switch traject - Werken bij Donker (werkenbijdonkergroep.com)