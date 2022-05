Kevin Huitema brengt titel Sneek Wit Zwart weer een stap dichterbij

Waar het afgelopen dinsdag tegen Makkum nog meer dan een half uur duurde, kwam de eerste bres nu al binnen een kwartier tot stand. Waar de ploeg van trainer Carlo Rietdijk er aan de boorden van het IJsselmeer er op en er over ging, bleef het nu ondanks een enorm overwicht bij die ene treffer. Daardoor bleef het tot het einde toch een beetje een heikel verhaald, want hij hoeft maar één keer goed te vallen.



​Genoeg mogelijkheden

Dat deed ie uiteindelijk niet en dat zou ook niet terecht zijn geweest, want Sneek Wit Zwart was op sportpark De Punt heer en meester. Dat leverde genoeg mogelijkheden op. Na een steekpass van Jorn Wester kwam Freerk de Jong echter net te kort, terwijl een doelpoging van diezelfde De Jong ;later in het zijnet belandde. Vervolgens was een zowel een kopbal van Harvey de Boer als één van Alwin Velds niet zuiver genoeg om SVM-doelman Christiaan Haagsma voor de tweede keer te verschalken, terwijl de sluitpost van de polderbewoners bij het scheiden van de markt ook bij een dieptepass van Wester en bij twee inzetten van Kevin Huitema schadevrij bleef. Daardoor werd de rust met 0-1. bereikt en die ene treffer ontstond zoals hiervoor al werd aangestipt, na een kwartier toen Huitema de bal uit een voorzet van Velds feilloos in schoot en Haagsma het antwoord schuldig moest blijven.



Twee keer dichtbij

In de tweede helft was het min of meer hetzelfde laken en pak. Ook in die tijdspanne was Sneek Wit Zwart de bovenliggende part en ook nu was de participatie van de thuisclub niet al te groot, al kroop de nummer vier van de ranglijst in de laatste fase van de wedstrijd wel iets meer uit zijn schulp. De betere mogelijkheden waren echter voor Sneek Wit Zwart. De “Chancenverwertung” bleef zoals bij een actie van Wester echter ondermaats, al viel de bal bij een corner nog wel een keer binnen. Die treffer kreeg vanwege buitenspel echter niet de vereiste goedkeuring, waarna Sneek Wit Zwart bij twee vrije trappen nog twee keer dicht bij de bevrijdende 0-2 was.



Dichtbij

Daarbij ging de bal, of via Haagsma of via de lat over, waarna de koploper de 0-2 probeerde te forceren. Veel meer dan een doelpoging van Kevin Huitema leverde dat echter niet op en derhalve bleef het bij die ene en vroege treffer. Daardoor hielden de Snekers zoals hiervoor al werd vermeld, aan de meest lastige van de lastige klussen drie punten over en behield men de koppositie. Met nog drie duels te gaan, komt het kampioenschap nu wel heel dichtbij, al zal een titel in tegenstelling tot tien jaar geleden deze keer niet het predikaat “wonder” krijgen.

S.V.M. Marknesse - Sneek Wit Zwart 0-1 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Kevin Huitema (15.)

Scheidsrechter: J. Zagers

​Gele kaart: onbekende speler (SVM Marknesse), Harvey de Boer, Jorn Wester (Sneek Wit Zwart)

Opstelling Sneek Wit Zwart: ​Robert Jelsma, Alwin Velds, Sidney Veltkamp, Joey Westerhof (72. Joris Speelman), Daniël Bennik, Stefan Westhof (68. Joey Huitema), Harvey de Boer, Leon de Vries, Kevin Huitema, Jorn Wester en Freerk de Jong (81. Robin Semplonius)

Bron: https://pengel.weebly.com/