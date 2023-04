Keunstrûte Littenseradiel - Groepsexpositie in Boazum op 13 en 14 mei

BOAZUM - Een negental kunstenaars exposeren tijdens de 12e Keunstrûte Littenseradiel gezamenlijk in de St.Martenstsjerke en in een schuur aan de Tsjerkebuorren 16 in Boazum. Op zaterdag 13 en zondag 14 mei a.s. zijn van 11.00 tot 17.00 uur op de genoemde locaties schilderijen en objecten te bewonderen.