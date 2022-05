Keunstrûte fan Littenseradiel

Kûbaard- Sinds jaar en dag wordt er in Littenseradiel in het tweede weekend van mei een kunstroute georganiseerd waar professionele en amateurkunstenaars aan mee doen. In veel dorpen worden er in ateliers, bedrijven en dorpshuizen tentoonstellingen gehouden waarin dit geval de mensen op 14 en 15 mei van 11.00 tot 12.00 uur op zaterdag en zondag op de fiets langs kunnen gaan. Dit jaar heeft Syb van der Ploeg zijn theater beschikbaar gesteld aan Klaas-Jan Kool en zijn vader Paul Kool.

Klaas-Jan een jongeman met autisme schildert en tekent erg graag en op een bijzondere manier. Mooie kleuren, wat humor en met no nonsens afbeeldingen van dieren planten en mensen weet Klaas-Jan de aandacht voor zijn werkstukken te wekken. Hij is nog op zoek naar een nieuwe tekendocent in de omgeving van Wommels waar hij op vrijdagmiddagen heen kan. Hij logeert in de weekenden regelmatig bij heit en mem in Kûbaard. Troch de wike wennet hy op OlmenEs in antroposofische instelling yn Appelskea.

In het ‘teater thús’ is er dit weekend een primeur. Het trio Sjespa met Sjoukje Heins, Esther Vellinga uit Easterein en Paul Kool uit Kûbaard spelen een try-out op zaterdag en zondag tussen 11.00 en 12.15 uur en later in de middag van 15.30 tot 16.30 uur.

Sjespa is een kleine groep die meestal onversterkt op gitaar en accordeon in een tuin, huiskamer, in een straat of een cafeetje muziek kan maken. Ze spelen bekende populaire nummers uit der zeventiger en tachtiger jaren zoals: listen tot the music, walk on the wildside en a good year fort he roses. Vaak met in het Fries vertaalde teksten.