Kerstvakantie: sterke yerke-vlottenspel in FSM

SNEEK- In de kerstvakantie kun je in het Fries Scheepvaart Museum samen een ' smart game' doen. Op een groot spelbord ga je steeds aan de hand van opdrachtkaarten proberen het Sterke Yerke-vlot zo snel mogelijk naar zijn eindbestemming te krijgen. De opdrachten zijn echte hersenkrakers op verschillende niveaus. Van heel makkelijk tot supermoeilijk, en dus is het spel geschikt én leuk voor jong en oud.