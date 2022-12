Kerstparade in Sneek op 10 december

SNEEK- 5 december is voorbij en de Sint is alweer naar Spanje vertrokken. Op de valreep heeft de Sint nog een toevallige ontmoeting gehad en met de Kerstman. Ze hebben even met elkaar gepraat en wensten elkaar heel veel succes toe

De Kerstman was overigens al even in Nederland om zijn eerste Kerstparade voor te bereiden. Deze Kerstparade vindt aanstaande zaterdag 10 december plaats in, jazeker, onze eigen mooie Friese stad: Sneek. Leuk dat de Útlopers ook bij deze unieke ontmoeting aanwezig waren en daar zeer spontaan op in speelden.

De Kerstparade begint om 16:00 uur vanaf de Stationsstraat en zal om ca. 17:20 uur eindigen op het Schaapmarktplein waar wethouder Bauke Dam de lichten ontsteekt van de grote Kerstboom die daar aan dat plein staat.

Sneek Kerststad 2022 is daarbij dan geopend

De Kerstparade is fantastisch mooi verlicht met natuurlijk de Kerstman op een praalwagen. Verder rijden er wagens mee met o.a. kerstelfen, kinderkoor en wordt het geheel opgefleurd door de muzikale klanken van het Sneker Advendo en de drumband van Hallelujah uit Makkum.

Route:

Veemarkthal, Stationsstraat, Martiniplein, Oude Koemarkt, Hoogend, Singel,

Kleinzand, Jousterkade, Oosterdijk, Wijde Burgstraat, Nauwe Burgstraat,

Schaapmarktplein, Grootzand, Oude Koemarkt, Oud Kerkhof, Marktstraat,

Leeuwenburg, Schaapmarktplein: hier stopt de wagen van de Kerstman.

https://www.youtube.com/watch?v=lzGpy_oJ0tI

https://www.youtube.com/watch?v=Zz72n0SfUqg