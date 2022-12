Kerstpakketten voor alle leerlingen van IKC Johannes Post

SNEEK- Sinds juni 2021 is IKC Johannes Post in Sneek een gecertificeerde Jeugdeducatiefonds school. Door deze samenwerking kunnen gezinnen die het financieel niet breed hebben extra ondersteund worden met de aanschaf van diverse educatieve materialen en activiteiten. De afgelopen periode heeft het Jeugdeducatiefonds echter ook geld vrijgemaakt voor ontbijtjes en lunch. Iedere maandag worden er al ontbijttasjes afgeleverd op de school. “Maar met kerst willen we toch graag nog wat extra’s doen”, aldus Anne Adema, intern begeleider van de school.

Wat doet het Jeugdeducatiefonds

Het Jeugdeducatiefonds (JEF) helpt om de ontwikkelingskansen van kinderen die opgroeien in armoede te vergroten.

Aanvragen voor het fonds lopen via de basisschool, omdat daar bekend is wat de talenten en de intellectuele mogelijkheden van de kinderen zijn. Waar geldgebrek een belemmering is in de ontwikkeling, kan de school een beroep doen op het JEF. De afgelopen periode is er door de overheid extra geld beschikbaar gesteld waardoor het JEF dit kan inzetten voor de toenemende groep gezinnen die moeite heeft om voldoende voedsel te kopen.

Kerstgedachte

“In de periode richting kerst sta je vaak net wat vaker stil bij hoe goed je het zelf wel niet hebt en dat je dankbaar mag zijn voor alle kansen die het afgelopen jaar weer hebt mogen krijgen. Dat dit echter niet voor iedereen zo vanzelfsprekend is, zien wij bij ons op school helaas ook regelmatig. Dat we daar dit jaar wat extra’s voor kunnen betekenen in de vorm van een heerlijk bakkers-kerstpakket, naast al eerdere aanvragen zoals fietsen, squla-abonnementen, laptops en kledingbonnen, is echt supermooi” aldus Anne Adema. “We zien al helemaal voor ons hoe onze leerlingen gaan genieten van alle luxe producten en genieten daar zelf dan ook echt van!”

We wensen iedereen daarom voor 2023 vooral zoveel mogelijk gelijke kansen, gezondheid en liefde!