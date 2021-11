Kerstpakket actie Stadsbrouwerij gestart

SNEEK- Dit jaar is er door de vrijwilligers van de Stadsbrouwerij een heus Stadsbrouwerij Kerstpakket samengesteld. Wat is er nou mooier dan dit prachtige echt Sneker pakket te krijgen óf weg te geven?

“Jij prachtige producten van lokale ondernemers en tegelijkertijd doneer je met ieder pakket aan Stichting ’ Waterpoartsje. Met deze stichting ondersteunen of initiëren we goede doelen die plezier en gemeenschap stimuleren in Sneek. Ofwel, een kerstpakket met, door en voor un goëd gefoël! We zijn trots op de samenwerking met Vonk, Breimers Bakkerij en Zuivelhoeve Sneek die dit mede mogelijk maken”, maakt de Stadsbrouwerij reclame.