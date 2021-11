Kerstmuziek in Oosterkerk Sneek

SNEEK- Het Súdwestkoor o.l.v. dirigent/saxofonist Jan Brens houdt weer het traditionele kerstconcert op zondag 12 dec. om 16.00 uur in de Oosterkerk te Sneek.

Geen volkskerstzang, maar koorwerken en instrumentale muziek van het Fries Blazers Ensemble, eveneens onder leiding van voornoemde dirigent. Gast is het mannenensemble “Into my heart” uit Genemuiden o.l.v. Bart Hoekstra, die cornet speelt bij het Fries Blazers Ensemble.

Al deze ingrediënten zorgen voor een afwisselend programma. De blazers in brassbandbezetting spelen o.a. het nieuwe werk “Cantique de Jean Racine” van Gabriël Fauré in een arrangement van Jan Brens. Hij draagt ook zorg voor de bewerkingen van veel andere werken van orkest en koor.

De begeleiding van het Súdwestkoor op piano is weer in handen van Oeds Wijnsma uit Leeuwarden. De toegang is gratis. Uiteraard zijn de maatregelen van het RIVM van toepassing!