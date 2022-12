Kerstmarkt, XMAS Kerstparade en ontsteken kerstverlichting in Sneek

SNEEK - In Sneek is de dag goed gevuld met allerlei kerstactiviteiten. Tot 16.00 uur is in de RK Sint Martinuskerk aan de Singel een kerstmarkt met vrolijk versierde kerstkramen. Vanavond is in de kerk het kerstconcert 'Heel Sneek e.o. zingt'. Aanvang 20.00 uur.