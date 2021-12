Kerstkoopzondagen en winterse gezelligheid in Sneek

SNEEK - Deze en volgende week zondag is het koopzondag in Sneek met gezellige kerstsfeer in de Marktstraat.

In het centrum kun je op zoek naar de leukste kerstetalages van Sneek. Stemmen op je favoriete etalage kan door de QR code van de raamposters bij de deelnemers te scannen. Winterse gezelligheid en kerstsfeer is verder te vinden in de Markstraat met lekkere hapjes en drankjes onder de verwarmde luifels of gezellig en warm binnen.

Bron: Sneek=Meer