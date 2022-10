Kerstengel project Present SWF: ‘een klein gebaar kan het verschil maken’

SNEEK- In de periode vóór kerst kwetsbare mensen in Súdwest-Fryslân wat extra aandacht of een steuntje in de rug geven. Zodat er in een deze (soms donkere) tijd even wat extra aandacht is voor elkaar. Dat is het doel van Kerstengelproject van Stichting Present Súdwest-Fryslân.

Afgelopen jaren is dit project gegroeid met het aantal deelnemers. Particulieren, basisscholen, organisaties en kerken uit Súdwest-Fryslân hebben ervoor gezorgd dat er vorig jaar meer dan 180 koppelingen waren en daardoor meer dan 350 inwoners een bemoediging of kerstpakket hebben ontvangen.

Ieder die wil kan meedoen aan het Kerstengelproject. Je kunt je zelf aanmelden als Kerstengel of iemand uit jouw omgeving die wel wat extra aandacht verdient opgeven. Hulpverleners van organisaties kunnen gezinnen aanmelden voor een kerstpakket.

Een klein gebaar kan het verschil maken. Quotes van ontvangers en kerstengelen:

“En weer kwam de Kerstengel ons verrassen... Ditmaal met een heerlijke cake. Wat worden we verwend door jullie! We voelen ons er heel gelukkig en speciaal mee! Fijn dat er mensen aan je denken in deze moeilijke tijd.”

“Ik was verrast door de boerenkool en de aardappelen, uit eigen tuin van de kerstengel, die ik bij de deur vond. Ik stel dit zeer op prijs en zal er lekker van genieten. Ik heb vroeger zelf ook een volkstuin gehad en had dan ook altijd boerenkool. Dank je wel!”

“Iemand van 90 jaar in een verzorgingshuis, uitleggen dat er een Kerstengel voor de deur staat is in deze tijd ingewikkeld… ze deed de deur open en vond het inderdaad prachtig. Het is een dankbare taak, we zitten weer helemaal in onze rol.”

De begunstigden voor een kerstpakket die een kerstengel toegewezen krijgen, worden door hulpinstanties bij Present SWF aangemeld. Zo weten wij zeker dat de inzet van de kerstengelen, echt bij mensen terecht komt die dit nodig hebben.

Aanmelden kan nog tot 15 november via de website: www.presentswf.nl/kerstengel