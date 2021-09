Kersten Hulpmiddelen breidt partnerschap met Antonius Zorggroep verder uit

Kersten Hulpmiddelen is een landelijk opererende organisatie, gespecialiseerd in mobiliteits- en revalidatiehulpmiddelen en levert hulpmiddelen aan zowel zorginstellingen als aan particulieren via de Wmo en de lokale uitleenpunten. Met de hernieuwde samenwerking wordt Kersten nu ook huisleverancier van hulpmiddelen die in het ziekenhuis zelf worden gebruikt. Daarnaast blijft Kersten voorkeurspartner voor de uitleen van hulpmiddelen voor mensen die tijdelijk een hulpmiddel nodig hebben, zoals bijvoorbeeld een hoog-laagbed na ontslag uit het ziekenhuis, een douchekrukje tijdens revalidatie of een leenrolstoel bij een gebroken been. Deze hulpmiddelen kunnen 24/7 worden aangevraagd door de ingeschakelde thuiszorg, via de transferafdeling van het ziekenhuis of rechtstreeks door de gebruiker zelf. Afhankelijk van de situatie, het hulpmiddel en de voorkeur van de gebruiker zelf wordt het hulpmiddel thuisbezorgd of kan het worden opgehaald bij een uitleenpunt in de buurt.

Altijd een uitleenpunt voor hulpmiddelen binnen een straal van 10 kilometer

Kersten Hulpmiddelen beschikt over een sterk lokaal uitleenpuntennetwerk binnen Friesland. Deze laagdrempeligheid draagt bij aan goede zorg in de thuissituatie. De oorsprong van dit netwerk ligt in haar verleden als Hulpmiddelencentrum, dat in juni 2020 is opgegaan in Kersten Hulpmiddelen. Een inwoner van Friesland kan binnen een straal van 10 kilometer terecht bij een uitleenpunt bij een lokale zorgondernemer of zorgorganisatie. Naast de informatie- en uitleenlocatie op de zorgboulevard bij de Antonius Zorggroep in Sneek, is Kersten ook aanwezig in o.a. Sint Nicolaasga, Lemmer, Drachten, Leeuwarden, Emmeloord, Workum, Harlingen, Gorredijk en Surhuisterveen. Hierdoor kan er altijd snel gehoor worden gegeven aan de hulpmiddelenvraag. Kleinere hulpmiddelen zoals een toiletstoel of een leenrolstoel kunnen direct worden meegenomen. Grotere hulpmiddelen zoals een hoog-laagbed worden thuisbezorgd. “We zijn trots op dit Friese netwerk dat we veelal samen met lokale ondernemers vorm geven. Het maak het laagdrempelig en persoonlijk, hetgeen weer bijdraagt aan goede en menselijke zorg voor iedereen. En daar werken wij als Kersten Hulpmiddelen graag aan mee. Bij ons draait het immers om mensen”, aldus Bas Alberts, CEO van Kersten Hulpmiddelen.

Extra voordeel voor leden van Thuishotel – onderdeel van Thuiszorg Zuidwest Friesland

Ook voor leden van Thuishotel is het hernieuwde partnerschap gunstig. Op vertoon van hun lidmaatschap kunnen zij gratis gebruik maken van loophulpmiddelen zoals elleboogkrukken, looprekken en rollators. Daarnaast ontvangen zij 10% korting op producten die via Kersten worden aangekocht bij samenwerkingspartner Max Vitaal in Emmeloord. Praktische informatie

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen? Neem contact op met Marlies Gorissen, Manager Marketing & Communicatie, Kersten Hulpmiddelen, 06 - 8246 4090. Uitleenlocatie Sneek – bij Antonius Zorggroep Zorgboulevard Antoniusziekenhuis, Bolswarderbaan 3C, maandag t/m vrijdag: 09.00u - 17.00u. Max Vitaal – verkoop (met korting) De Deel 12, 8302 EJ Emmeloord, 0527 – 860 086, www.max-vitaal.nl. Hoofdlocatie regio Friesland: Leeuwarden Ampèrestraat 14, 8912 AD, Leeuwarden, 088 – 000 9488 Zie ook www.kerstenhulpmiddelen.nl/uitleenpunten voor een uitleenpunt in de buurt. Heeft u een algemene vraag over uitleen? Neem contact op met onze klantenservice: 088 – 000 9488.