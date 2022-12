Kerstconcert Koperguod in Sint Vitus kerk Blauwhuis

BLAUWHUIS- Op woensdag 21 december a.s. geeft koperensemble “Koperguod” een kerstconcert in de Sint Vitus kerk te Blauwhuis. Verder werken mee sopraan Melissa van Voorst en op piano Greta Gutuleac.

Koperguod is een koperensemble, door een drietal vrienden opgericht in 2004, wat al jaren muzikaal op hoog niveau aan de weg timmert. Het niveau van het ensemble loopt uiteen van goede amateur tot afgestudeerd vakmusicus. Voor dit kerstconcert is een heel afwisselend programma samengesteld met o.a. werken van David Willcocks, Eric Whitacre, Antinin Dvorak en Claude Debussy.

Solo Friso Valkema

Bijzonder is wel te noemen dat trompettist Friso Valkema gaat soleren in duetvorm met sopraan Melissa van Voorst. Zij gaan de prachtige barok aria “Let the bright Seraphim” van G.F. Handel samen spelen en zingen. Melissa van Voorst is momenteel een veelgevraagde sopraan in de HaFaBra wereld. Haar stemtype (lyrische sopraan) leent zich uitstekend voor een breed scala aan stijlen.

Met zowel het lichtvoetige Barokrepertoire (Händel) als het meer romantische repertoire ( Dvorak), kan zij uitstekend uit de voeten. Melissa vormt sinds kort een duo met de oorspronkelijk uit Moldavië afkomstige Greta Gutuleac. Greta kreeg haar eerste muzieklessen in Laloveni, Moldavië en in 2014 begon ze haar studie klassiek piano aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen. Inmiddels wisselt ze haar werkzaamheden af als uitvoerend – en docerend musicus.

Waar: Sint Vituskerk te Blauwhuis Wanneer: Woensdag 21 december 20.00 uur Kaartverkoop aan de kassa.