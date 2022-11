Kerstconcert in Skuzum

Al meerdere jaren komt men bijelkaar om te repeteren voor een herfst- of een kerstconcert. Het uitgestelde kerstconcert van vorig jaar kan nu dus plaatsvinden.

Inwoners van Skuzum en omringende plaatsen oefenden op zondagmiddag op een kerstrepertoire met veelal nieuwe arrangementen van de dirigent. Soli van zowel leden, pianist Oeds Wijnsma en saxofonist Jan Brens zijn een onderdeel van het programma.

Nieuwe teksten in het Fries zijn er o.a. van “Leise rieselt der Schnee” in “ Twirjend rûgelt de snie” en een gospel vertaald in “Wy rinne lykas ingelen”. Naast zangteksten in het Fries wordt het Nederlands, Engels, Duits en Latijn gebruikt.

De kerk met zijn mooie akoestiek is functioneel ingericht voor concerten, toneelvoorstellingen en anderszins. Enkele jaren geleden is er grondig gerestaureerd onder leiding van stichtingsvoorzitter “Skúster Tsjerke” Jappie Feenstra.

De toegang tot dit kerstconcert is gratis. Wel wordt er een collecte gehouden voor de instandhouding van dit monument t.b.v. de stichting.