Kerstconcert in IJlst met Concordia en Melissa van Voorst

Melissa van Voorst

Melissa is een veelgevraagd soliste bij Hafabra-orkesten. Toen ze zes jaar was wilde ze heel graag viool spelen. Later studeerde ze aan het conservatorium. De viool hangt vanwege een hardnekkige blessure al enige tijd aan de wilgen. Echter zit musiceren in het bloed en is ze in 2019 begonnen met zangles bij de tenor Rudmer de Vries. Na een aantal lessen drong hij erop aan iemand in haar eigen stemvak (sopraan) te vinden. In 2021 zong ze mee in de Wadopera Peter Grimes bij Moddergat. Ze zingt dit seizoen de rol van Belinda in de opera Dido en Aeneas van Purcell.

Concordia en Melissa brengen onder leiding van dirigent Bienze IJlstra bekende en minder bekende kerstnummers ten gehore. Ook het orgel speelt een rol tijdens dit concert, het wordt bespeeld door Albert Jan de Boer.

Het concert begint om 16.30 uur en de toegang is gratis, met een collecte bij de uitgang.