Kerstconcert: Duo con Fuoco – En nu Bach!

In 2021 verscheen bij Challenge Records, de cd 'Bach: Sonatas and Partitas for Violin Solo van Bob van der Ent, en werd daarmee winnaar van de concertzender ‘Bach CD 2021’! "Bach betekent voor mij al mijn leven lang een kruispunt waar alle muziek naar toe werkt en weer uit voort komt (...) Bach is als geen andere componist in staat is om troost, hoop, ontroering en levensenergie te geven", zegt violist Van der Ent over zijn liefde voor Bach.

Van der Ent is een getalenteerd en veelzijdig violist. Hij treedt regelmatig op in binnen- en buitenland en voor radio en televisie. Ephraïm van IJzerlooij is een allround cellist die regelmatig optreedt op bekende podia. Duo con Fuoco neemt het publiek deze kerst graag mee in zijn passie voor deze geliefde componist.

26 december 2022

11:30 - 13:00

Entree € 12,50