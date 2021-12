Kerstcircus Sander & Friends in Noorderkerkzaal van Theater Sneek

SNEEK- Terwijl de voorbereidingen van de 11 editie van Kerstcircus Sander & Friends op volle toeren draaiden en de kaartverkoop al liep werden de Coronamaatregelen verscherpt. Met name door de afstandsregel werd het steeds moeilijker om op een goede en verantwoorde manier het Kerstcircus te organiseren in de bekende rood gele Circustenten.

Direct na het besluit om de shows in de tent te annuleren heeft directeur en Clown Sander direct contact opgenomen met Theater Sneek. Na veel overleg is besloten dat de Noorderkerkzaal van Theater Sneek het meest geschikt is om daar op een verantwoorde manier shows te verzorgen.

De tot theaterzaal verbouwde kerk is bovendien een bijzonder sfeervolle locatie voor de Kerstvoorstelling. Samen met de talrijke Kerstdecoraties voor een unieke beleving.

Clown Sander is de rode draad van de voorstelling die start in zijn huiskamer waar hij wordt verrast door een verlaat Sinterklaascadeau… dat is de start van een echte familievoorstelling met artiesten uit Nederland maar ook Rusland en Letland.

Magische quick-change act

Er worden acts gepresenteerd zoals een meermaals bekroonde magische quick-change act waarbij de artiesten binnen 5 minuten tientallen keren in een oogwenk van kostuum wisselen. De 13-jarige Alexis laat zijn kunsten zien als acrobaat en op een metershoge eenwieler. Ook zijn er vertederende honden van David Valentino. Deze dierenfluitseraar is het zelfs gelukt om een aantal eigenwijze huiskatten te trainen voor een Circusact. Naast deze huisdieren maakt een reusachtige ‘ijsbeer’ zijn opwachting in de piste. De talentvolle Daniël Doornkamp laat kegels en ballen door de lucht vliegen in een spetterende jongleeract. Natuurlijk maakt ook de de brutale vogel Charlie zijn opwachting in een hilarische buikspreekact.

De gehele show wordt begeleid door de technische en comfortabele faciliteiten van de Noorderkerkzaal van Theater Sneek. Kinderen zitten dicht bij de piste op de bekende rode bankjes en ouders zitten op stoelen welke op afstand worden geplaatst zodat het bezoek 100% veilig is. Het aantal zitplaatsen is beperkt dus bestel snel kaarten op www.circussalto.nl!