Kerstboom met engelen in de Johannestsjerke van Oppenhuizen

OPPENHUIZEN- De kerstboom in de kerk van Oppenhuizen staat weer met al zijn engelen te 'shinen'. Dit jaar zijn er ook weer mooie creaties gemaakt door jong en oud. De kerstboom van Top en Twel is daarmee weer helemaal klaar voor de kerst.

Dit jaar was de oproep zoveel mogelijk zelfgemaakte kerstengelen in te leveren voor de kerstboom. Daar werd in groten getale gevolg aan gegeven, zoals door de leerlingen van CBS It Harspit. Er waren zelfs zoveel kerstengelen, dat even gevreesd werd dat ze niet allemaal in de boom pasten. Maar met wat pas en meetwerk heeft elke engel een plekje gekregen. Bij de kerk zijn ze maar wat blij met zoveel enthousiasme.