Kerstbomen thuis bezorgd vanaf parkeerplaats De Kajuit

SNEEK-Vanmorgen troffen we Thomas Schütz en z’n moeder aan op de parkeerplaats van Restaurant De Kajuit. Het tweetal was druk bezig met het verzendklaar maken van kerstbomen.

Thomas & Jannick Schütz zijn de trotse eigenaren van kerstbomenthuisbezorgd.nl. Zij bezorgen sinds 2018 kerstbomen gratis aan thuis. Sinds 2019 doet het duo dit door het hele land. De gebroeders doen dit met een jong enthousiast team van medewerkers.

“Het idee om kerstbomen thuis te bezorgen is ooit klein ontstaan. Dat gebeurde onder https://www.kerstbomensneek.nl Want zeg nou zelf: een kerstboom in de auto is niet fijn, niet voor de eventuele mede inzittenden en niet voor de auto, buiten dat zijn het onhandige dingen om te vervoeren. Wij vinden het fantastisch dat wij nu zo ver zijn dat wij persoonlijk door heel Nederland echte Nordmann kerstbomen bij de mensen thuis kunnen bezorgen. We waren laatst in Amsterdam om een mooie boom af te leveren. Staat er aan de overkant van dat huis ook iemand kerstbomen te verkopen. Dat is toch wel grappig”, zegt Thomas.

Op dit moment bezorgen Thomas & Jannick met 4 tot 8 busjes (met hun medewerkers, waaronder de ouders van beide heren) dagelijks kerstbomen het hele land door. Gratis!

Doel

“Ons doel is dan ook om op het voor de klanten juiste moment een voor hen ideale Nordmann kerstboom af te leveren waar ze blij van worden. Ieder jaar gaan wij naar Denemarken om zelf de bomen uit te zoeken zodat wij er zeker van zijn dat wij een topkwaliteit Nordmann kerstboom kunnen bieden. Vandaar dat wij de boomgarantie kunnen bieden. Dus bij niet mooie boom mag deze omgeruild worden voor een andere en uniek is dat de klant zelf kunt bepalen op welke datum de boom door ons geleverd wordt.”

Nieuw is dit jaar klanten de keuze hebben uit verschillende opties qua standaard en verlichting en om onze ecologische footprint zo klein mogelijk te houden leveren we nu ook de Nordmann Pure Nature Tree. Deze boom wordt gekweekt volgens strikte Deense ecologische voorschriften. De CO2-balans bij het kweken van Pure Nature Trees is nagenoeg neutraal. Voor elke boom die gekapt wordt, wordt er namenlijk ook een boom geplant.

Drieduizend kerstbomen verkocht

“Het gaat dit jaar enorm goed. We hebben nu al 3000 bomen verkocht, en dat door het hele land. We hebben in Sneek inmiddels een vaste klantengroep die online kersbomen bij ons bestellen. Ook bijzonder is dat de houten kruizen onder de kerstbomen gemaakt worden door De Wurkjouwer, een sociale werkplaats op De Hemmen, in Sneek. We vinden dat super. Ze hebben 2000 kruizen voor ons gemaakt”, weet een enthousiast Thomas nog te melden.