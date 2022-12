EASTEREIN- Op woensdag 21 december is er een kersconcert in de Martinikerk van Easterein. Organist Martin Mans verzorgt improvisaties, populaire klassiekers en samenzang. Aanvang is om 20.00 uur.

Martin Mans werd in 1965 geboren te Melissant, op het Zuidhollandse eiland Goeree-Overflakkee. Op zevenjarige leeftijd ontving hij zijn eerste orgellessen, op elfjarige leeftijd begeleidde hij voor het eerst koren en op twaalfjarige leeftijd werd hij kerkorganist in zijn geboorteplaats. In zijn jeugdjaren schreef hij verschillende concoursen op zijn naam. Naar aanleiding hiervan gaf hij op veertienjarige leeftijd zijn eerste orgelbespeling voor de NCRV-radio. Naast zijn orgelstudie bekwaamde hij zich in koordirectie.

Sinds 1995 is Martin Mans organist in de Breepleinkerk te Rotterdam.

In de loop der jaren werkte Martin mee aan meer dan 400 CD-opnamen. Ook maakte hij diverse DVD’s. Wegens groot verkoopsucces ontving hij een platina CD en 2 gouden CD’s.

Programma

1 Inleidend koraalspel ‘Stille nacht’

2 Improvisatie ‘Hoor, de eng’len zingen d’eer’ (aansluitend 3 coupletten samenzang)

3 Fanfare in g [E.L. Ashford]

4 Stay with me till the morning [W.A. Mozart/T. Parker/arr. M. Mans]

5 Toccata in C [D.H. Hegarty]

6 Mijn Gebed [J. Stokkermans/G. den Braber/arr. M. Mans]

7 Improvisatie ‘O holy Night’

8 Introspection II [R. van Otterloo]

9 Palladio [K. Jenkins]

10 Hoop [L. van Dijk]

11 Grand March ‘Aida’ [G. Verdi]

12 Tussen jou en mij [M. Mans]

13 Improvisatie over Kerstliederen

14 Samenzang ‘Ere zij God’